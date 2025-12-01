Napoli gana e iguala al Milan en la cima

ROMA.- El campeón defensor Napoli ganó el domingo 1-0 en casa de su rival Roma para igualar al AC Milan en la cima de la apretada clasificación de la Serie A.

David Neres anotó en la primera mitad después de culminar un intercambio con Rasmus Hojlund en un contraataque.

Milan y Napoli tienen cada uno 28 puntos, e Inter de Milán y Roma están un punto detrás con 27 cada uno. Además, Bologna puede igualar al Inter y a la Roma con una victoria sobre el visitante Cremonese el lunes.

El Milan venció a Lazio 1-0 el sábado.

El Napoli apunta a su tercer título en cuatro temporadas y el portero de los Partenopei, Vanja Milinkovic-Savic, mantuvo la portería a cero con una atajada con una mano a Tommaso Baldanzi en los minutos finales.

Previamente, Lautaro Martínez estampó dos goles en la segunda mitad y el Inter de Milán derrotó el domingo 2-0 al recién ascendido Pisa en la Serie A, recuperándose de dos derrotas consecutivas.

El Inter venía de perder el derbi de la ciudad contra el AC Milan el fin de semana pasado y luego sucumbió ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones el miércoles. La situación parecía aún más sombría para los Nerazzurri el domingo hasta que Lautaro marcó a los 69 y 83 minutos.

Además, Atalanta puso fin a una racha de ocho juegos sin ganar en la liga con una victoria por 2-0 sobre la Fiorentina, con goles a ambos lados del descanso de Odilon Kossounou y Ademola Lookman. Lecce venció a Torino 2-1.