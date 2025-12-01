Blinda Ejército a la ruta del limón

Apatzingán, Mich.- La ruta productiva y de comercialización en la Tierra Caliente de Michoacán es custodiada con operativos permanentes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en el marco del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia.

El despliegue es en los campos agrícolas, donde el Cártel Michoacán Nueva Generación sembró artefactos explosivos improvisados.

La ofensiva de ese bloque criminal —conformado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y Los Blancos de Troya— provocó, en los últimos dos años, la muerte de jornaleros, productores, empacadores y elementos de fuerzas federales.

También llegó a poner de cabeza y en picada la cadena productiva y económica del limón en ese estado.

Desde las autopistas, carreteras estatales y caminos se percibe la presencia de una parte de los 10 mil 600 elementos de Defensa y de GN, que desplegó el gobierno federal.

El Universal realizó un recorrido por la región y tuvo acceso a las huertas, a los empaques y a la 43 Zona Militar en Apatzingán, para conocer la situación que se vive en la llamada Ruta del Limón.

Para cumplir con su responsabilidad, el subteniente de infantería, Mario Castañeda se prepara antes de las 5:00 de la mañana, pues tiene que estar cambiado y equipado para esperar que su pelotón se aliste.

Es consciente de la situación complicada que se vive en Michoacán.

“El Ejército Mexicano hace las tareas que nos encomienda la Nación y les pedimos que nos apoyen. Somos personas, también nos cansamos, pero es parte de nuestro uniforme, es parte de nuestro trabajo apoyar a la población, cuidarla y dar seguridad. Yo daría mi vida por la ciudadanía”, remata.

El acceso a los empaques y el despliegue al interior de estos tiene la autorización de los citricultores, a quienes les proporcionan hasta tres elementos de GN, que permanecen afuera de sus instalaciones, en caso de alguna amenaza.