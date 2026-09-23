Fallece hombre tras choque con "vocho" en la Valles-Naranjo

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CIUDAD VALLES.- No sobrevivió el hombre que resultó gravemente lesionado en un accidente vial ocurrido el pasado fin de semana en la carretera estatal Valles-Naranjo.

La madrugada de este miércoles, en una clínica particular de la zona centro de Ciudad Valles, falleció Florentino Granados, quien tenía 50 años de edad y vivía en el ejido Estación Crucitas.

Como se informó en su momento, el sábado por la tarde Florentino circulaba en una motocicleta por la carretera estatal antes mencionada, cuando, al llegar al kilómetro 7, a inmediaciones del ejido Coyoles, el conductor de un automóvil Volkswagen, conocido como "vocho", presuntamente invadió su carril y provocó una fuerte colisión.

El motociclista quedó inconsciente y sufrió múltiples fracturas, por ello paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio y posteriormente lo trasladaron a una clínica particular. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció días después.

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Cabe mencionar que el conductor del automóvil está plenamente identificado, aunque hasta el momento no ha sido detenido.

La Fiscalía General del Estado lleva a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades.