Aleks Syntek muestra su imagen sin peluquín y pide respeto

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Aleks Syntek no teme a la crítica, después de todos los señalamientos que ha recibido, debido a su opinión acerca de la industria musical y a aquellos que consumen géneros como el urbano, el cantante se muestra sin el postizo que usa desde hace años en público y lanza una petición a usuarios en redes; solicita que sea respetado.

Aleks Syntek sin peluquín responde a críticas

Uno de los motivos de escarnio a Syntek es el uso de bisoñé, el cantante ha sido molestado por ese hecho, desde muchos años antes de que su postura sobre las tendencias y la música actual se convirtieran en un asunto de escrutinio público.

Pero, ahora, que el multiinstrumentalista ha causado descontento por sus dichos, ya no sólo acerca del regeeetón y sus derivados, sino a la falta de apoyo a artistas mexicanos, las críticas a su persona han aumentado desmesuradamente.

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Reacción de Aleks Syntek en redes sociales

El cantante de éxitos como "Duele el amor" y "Sexo, pudor y lágrimas" ha sido frontal, respondiendo a las aseveraciones acerca de que se conduce con insensatez y hasta con cierta locura, como lo hizo en un "live" que ha dado vuelta a las redes sociales, luego de que reversionara, improvisadamente, su canción "De noche en la ciudad".

Ahora que el audio se ha viralizado y que, hasta el propio Syntek ha compartido incontables publicaciones de usuarios que hacen uso de él, también lidia con aquellas personas que hacen mofa de su apariencia, específicamente, porque usa un postizo.

Cansado de que le mencionen que usa peluquín, por primera vez, el tecladista compartió dos fotografías en que no lo lleva puesto, lo que sorprendió de sobremanera a sus fans, sin embargo, fue cuestión de unos pocos minutos para que Aleks eliminara la publicación que ya causaba decenas y variadas opiniones.

Junto a la fotografía, en la que enseñaba su escasez capilar, escribió un mensaje para aquellos que lo molestan por su apariencia física y también por su forma de pensar.

"Aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz, sólo quiero hacer mi ricanrol en paz y ya, ¿ok?, gracias".