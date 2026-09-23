Imelda Tuñón confiesa administrar medicamentos a Julián Figueroa

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Imelda Tuñón, última pareja de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia, está dando de qué hablar tras lo que declaró en el podcast "Mesa Cero", donde habló de sus problemas psicológicos y de los que tenía el fallecido Julián.

Declaraciones de Imelda Tuñón sobre la medicación a Julián Figueroa

Tuñón, quien actualmente no tiene buena relación con su ex suegra Maribel Guardia, confesó que por ayudar a su Julián le administraba medicamentos que sus psiquiatras se resistían a recetarle.

Imelda Tuñón y Julián Figueroa comenzaron su relación sentimental alrededor de 2013, con el paso de los años consolidaron su relación y en 2017 se convirtieron en padres de su único hijo, José Julián, nacido en mayo de ese año.

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La pareja contrajo matrimonio y permaneció junta hasta la muerte del cantante, aunque su relación atravesó momentos complicados y periodos de distanciamiento, Imelda y Julián continuaron vinculados como pareja y como padres de su hijo.

Cronología y causas de la muerte de Julián Figueroa

La vida de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y del fallecido cantante Joan Sebastian, terminó el 9 de abril de 2023, cuando tenía 27 años, el cantante fue encontrado sin vida en uno de los cuartos de la casa de Maribel.

De acuerdo con la información difundida entonces por las autoridades, la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

La muerte de Julián causó una fuerte conmoción y en aquel momento unió a Maribel y a Imelda. cercanía que terminó cuando la cantante y actriz de 67 años ventiló supuestas adicciones de Imelda y procedió legalmente por la seguridad de su nieto.

Imelda Tuñón asegura que ante los problemas de Julián para poder dormir, ella asistió al psiquiatra, decía los síntomas de malestar que tenía su entonces pareja Julián, le daban el medicamento correspondiente e Imelda se lo daba a Julián.

"Realmente Julián tenía muchos problemas para dormir, entonces yo iba, le decía los síntomas, 'es que estoy muy desesperada, estoy no sé qué', y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián", relató.

Contó que le han hecho varios exámenes y la diagnosticaron con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), un trastorno del neurodesarrollo de origen principalmente genético y neurobiológico que afecta el comportamiento, la atención y el autocontrol lo tengo muy fuerte, y especificó que no era popular.

Imelda remató diciendo:

"A él sus psiquiatras no le querían dar eso".

Las declaraciones de Imelda son delicadas, ya que está prohibido dar ciertos medicamentos sin prescripción médica, es decir, sin una orden escrita o digital emitida por un profesional de la salud autorizado para indicar el tratamiento que debe seguir un paciente.

La lucha de Julián Figueroa contra el alcoholismo comenzó desde su adolescencia, el propio cantante reconoció públicamente que tenía problemas con la bebida y relacionó el agravamiento de su consumo con el proceso de enfermedad y muerte de su padre, Joan Sebastian, experiencia que lo afectó profundamente.

En 2015, cuando tenía alrededor de 20 años, decidió buscar ayuda e ingresó voluntariamente a una clínica de rehabilitación. A lo largo de los años tuvo recaídas y volvió a recibir tratamiento, además de participar en grupos de Alcohólicos Anónimos (AA).

En los últimos meses de su vida, Julián continuó con un proceso para mantenerse alejado de las sustancias, y de acuerdo con declaraciones de Imelda y Maribel Guardia, después de un periodo de rehabilitación y limpieza, el cantante recurrió a un tratamiento que incluyó un implante de naltrexona, medicamento utilizado para ayudar a reducir el deseo y la dependencia del alcohol y otras sustancias.