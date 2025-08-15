Nats remontan y vencen a los Filis

WASHINGTON.- El dominicano José Tena conectó un sencillo de dos carreras en la séptima entrada, Paul DeJong bateó jonrón por tercera vez en cinco juegos y los Nacionales de Washington remontaron para superar el jueves 3-2 a los Filis de Filadelfia.

DeJong recibió una base por bolas al inicio de la séptima entrada contra el venezolano Jesús Luzardo (11-6). Riley Adams conectó un doble, Daylen Lile negoció un boleto y, con un out, Tena bateó un sencillo ante el cuadro adelantado contra Orion Kerkering para poner a Washington adelante 3-2.

Shinnosuke Ogasawara (1-1) ponchó a Kyle Schwarber con un corredor en base para terminar la séptima entrada y consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas. El novato Cole Henry resolvió el noveno inning y ponchó a Trea Turner con un corredor en tercera para asegurar el primer salvamento en su carrera.

Turner pegó tres hits dentro del cuadro por los Filis, líderes de la División Este de la Liga Nacional, quienes han perdido tres juegos consecutivos, en los que han cosechado sólo tres carreras. Filadelfia dejó a ocho hombres en base.

Luzardo permitió tres carreras en cuatro hits en seis entradas y un tercio.

Los Filis no llegaron a Washing-

ton sino hasta el jueves por la tarde a raíz de que problemas de mantenimiento requirieron un cambio de avión y una estadía nocturna en Cincinnati tras el juego del miércoles por la noche.