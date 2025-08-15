logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Trump buscará el alto al fuego incondicional

En su reunión en Alaska, el estadounidense presionará a Putin para lograr su compromiso

Por EFE

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Trump buscará el alto al fuego incondicional

Anchorage, Alaska.- El presidente estadounidense, Donald Trump, podría presionar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para obtener un compromiso de alto el fuego incondicional en Ucrania como primer gesto de buena voluntad hacia la paz.

Según varios medios estadounidenses, Trump se inclina por intentar conseguir un compromiso de alto el fuego como gran logro de la cumbre con Putin que tendrá lugar este viernes en Alaska.

El diario New York Post, que cita fuentes de la Casa Blanca, aseguró que los asesores de Trump considerarían un éxito conseguir un compromiso de alto el fuego por parte de Putin previo a conversaciones de paz en las que participe el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

De acuerdo con los participantes en la reunión que Trump mantuvo ayer con líderes europeos y Zelenski, el mandatario sugirió que su principal prioridad en la reunión de Anchorage será obtener un alto el fuego incondicional en Ucrania.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre las demandas de Putin para un armisticio se incluiría que Washington y Kiev reconozcan a las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk como territorio ruso, lo cual abarcaría un 30 % de territorio que Moscú actualmente no controla, según el New York Post.

Además, el Kremlin también buscaría congelar las líneas de frente actuales, algo que, de acuerdo con funcionarios europeos, habría sido comunicado a Trump por su enviado especial, Steve Witkoff, tras la reunión sostenida con Putin en la capital rusa la semana pasada.

Este jueves, Donald Trump abrió la puerta a que algunos líderes europeos participen en una futura cumbre con los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, después del encuentro que mantendrá con el ruso en Alaska.

“(Después de la reunión de Alaska) nos reuniremos con el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, y quizás traigamos a algunos líderes europeos, o quizás no. No lo sé”, explicó.

El mandatario republicano había dicho anteriormente que pretende llamar a Zelenski y a los líderes europeos para informarles del resultado del cara a cara que mantendrá el viernes con Putin en Anchorage (Alaska).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Varios heridos en protestas en Serbia
Varios heridos en protestas en Serbia

Varios heridos en protestas en Serbia

SLP

EFE

“México hace lo que le decimos”
“México hace lo que le decimos”

“México hace lo que le decimos”

SLP

AP

Donald Trump elogió su plan para acabar con la delincuencia

Israel pretende crecer sus asentamientos
Israel pretende crecer sus asentamientos

Israel pretende crecer sus asentamientos

SLP

EFE

Lluvias en Cachemira han cobrado ya 56 vidas
Lluvias en Cachemira han cobrado ya 56 vidas

Lluvias en Cachemira han cobrado ya 56 vidas

SLP

AP