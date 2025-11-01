Necaxa da un fuerte golpe a los Guerreros

México.- Los “Guerreros” de Santos Laguna dependían de sí mismos para continuar en el sueño del Play-In. Una victoria era necesaria… Misma que, en su lugar, los “Rayos” de Necaxa decidieron aprovechar para propinarles una goleada (4-1) a los albiverdes.

A los “Rayos” solo les bastaron cinco minutos para tomar ventaja. Después de un autogol de Bruno Amione, el resto de los tantos para Necaxa cayeron de poco en poco: Diber Cambindo (11’), Tomás Baladoni (42’) y Kevin Rosero (55’).

Pese a que Haret Ortega descontó en el 36’, no fue suficiente para los “Guerreros”.

El panorama luce complicado para los dirigidos por Fernando Gago, sin embargo, la victoria ante Santos Laguna revivió su esperanza para “colarse” en el Play-In del Apertura 2025.

Con el ánimo en alto, Necaxa cerrará la fase regular del torneo ante los “Cañoneros” de Mazatlán. Mientras que Santos Laguna buscará redimirse ante Pachuca.