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NUEVA JERSEY.- Luego de varias semanas inactivo por una lesión muscular, el astro Neymar volvió a entrenarse con la selección de Brasil, aunque difícilmente está disponible para el duelo del viernes 19 contra Haití por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.

Según informó la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), el delantero de 34 años del Santos llegó a Estados Unidos con una lesión en la pantorrilla derecha que le impidió jugar en el partido que Brasil empató 1-1 con Marruecos en la fecha inicial del Grupo C de la Copa del Mundo.

Neymar realizó algunos movimientos sobre el campo de juego en Nueva Jersey, pero quedó al margen de la parte más intensa de la práctica que el resto del plantel completó a las órdenes del DT italiano Carlo Ancelotti.

El portal Ge publicó algunas imágenes de Neymar corriendo sobre el césped durante la práctica del día, aún con sus zapatillas, y luego realizando algunos ejercicios por separado del resto de sus compañeros como primer paso para mejorar su condición física.

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Horas antes, Neymar publicó un video en redes sociales para anunciar que espera su quinto hijo, el tercero con su esposa Bruna Biancardi. "Estoy loco!", exclamó Neymar en el video luego que el sexo del bebé se reveló con pintura rosa durante un juego en el que participaron sus otros hijos, de 2 años y 11 meses, y su primogénito, de 14 años.

En tanto, el defensor Douglas Santos, quien fue titular contra Marruecos, enfatizó que Brasil no puede darse "el lujo de pensar que vamos a vencer a Haití por un amplio margen". "Debemos mantener los pies en la tierra, ser humildes y recordar que los 3 puntos son lo más importante ahora mismo", subrayó Douglas Santos antes del segundo partido del torneo, contra la selección que perdió 1-0 ante Escocia en su debut.

"Haití es físicamente fuerte, tiene intensidad y, por lo que vi contra Escocia, son muy competitivos. Será un partido muy difícil, y lo primero en lo que tenemos que pensar es en ganar. Tendremos que jugar mucho mejor que en nuestro debut", añadió el futbolista del Zenit ruso.

"Rezamos para que esté al 100%, porque cuando esté al 100%, será alguien que nos podrá ayudar mucho", completó Douglas Santos sobre el eventual retorno de Neymar a la "canarinha", que recibió al menos 1 gol en sus últimos 6 partidos.