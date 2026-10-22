Nico Paz hunde al Man United
Brilló con un doblete y una asistencia en la goleada del Como
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COMO.- El argentino Nicolás Paz aportó un doblete y una asistencia para la goleada por 4-1 que Como celebró como local contra Manchester United, mientras que Galatasaray venció por 4-2 como visitante al Lille por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.
Nico Paz abrió el marcador a los 2´ y selló su doblete a los 57´, ocho minutos después de haber asistido al griego Anastasios Douvikas para el 2-0 transitorio, mientras que el español Jacobo Ramón aumentó la ventaja a los 76´.
El neerlandés Joshua Zirkzee descontó en el primer minuto adicionado del complemento para Manchester United, que alineó a los brasileños Andrey Santos (amonestado) y Matheus Cunha, ambos sustituidos durante el descanso. Por su parte, Como alineó a los argentinos Máximo Perrone y Nico Paz, reemplazados a los 80´ con el brasileño Yan Couto, cuyo compatriota Keiki ingresó a los 69´.
Con este resultado, Como llegó a 6 puntos, mientras que Manchester United quedó con 3 unidades, la misma cantidad que Galatasaray, que celebró su primera victoria en esta edición del torneo al superar por 4-2 como visitante al Lille (0).
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