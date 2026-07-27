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Noel León conquista Hungría en Fórmula 2

Por El Universal

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Noel León conquista Hungría en Fórmula 2
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      México.- Los últimos fines de semana habían sido aterradores para Noel León, pero en la mañana de este domingo se encargó de hacer historia para el automovilismo mexicano.

      El regiomontano ganó la carrera principal del Gran Premio de Hungría, siendo el primer volante tricolor en lograrlo y así aprovechar para sacudirse una mala racha que mermaba su opciones al título.

      Gracias a su gran clasificación, que lo puso en la segunda línea de la parrilla, León mostró hambre desde el inicio de la carrera en la que desde la arrancada estaba al acecho de la victoria.

      La batalla con Kush Maini era intensa, hasta que en la vuelta 16 se abrió una ventana para el mexicano.

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      Noel fue llamado por su equipo, Campos Racing, a los pits antes del despliegue del auto de seguridad virtual que ocasionó el mexicano Rafael Villagómez. Una parada estratégica y puntual.

      Ya con la punta conquistada, León manejó el ritmo y gestionó los neumáticos de gran manera para evitar cualquier sorpresa por parte de los rivales que querían despojarlo de ese sitio.

      Ningún embate surgió efecto en el mexicano que se defendió con las garras. Al cruzar la línea de meta soltó un "vamos", un rugido de guerra acompañado de mucho sentimiento por las últimas carreras.

      Con este triunfo, el azteca es quinto de la clasificación en el Mundial de Pilotos con 94 unidades, todavía muy lejos de las 167 que tiene el líder Nikola Tsolov, quien también es su compañero.

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