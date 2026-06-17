logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Fotogalería

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Noruega arrolla a Irak en el debut

Por El Universal

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
A
Noruega arrolla a Irak en el debut
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Boston.- Con una gran actuación de Erling Haaland, Noruega goleo 4-1 a Irak en partido de l Grupo I jugado en el estadio Boston del Mundial 2026.

      El doblete de Haaland, que marcó a los 29 y 43 minutos, encaminó a los noruegos a un triunfo que no se antojaba tan fácil en primera instancia por el empuje de los iraquíes, que buscaban el arco rival.

      Antes del segundo del "Androide", que provino de un grave error del portero Jalal Hasan, Irak había empatado por conducto de Aymen Hussein al 39, que daba esperanzas para conseguir un buen resultado.

      Sin embargo, la segunda mitad fue totalmente noruega, que se destapó con dos goles más, al 76 de Leo Ostigard y un autogol de Hussein al 96.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Noruega suma sus primeros tres puntos y se coloca como líder del Grupo I por encima de Francia por diferencia de goles.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Lionel Messi juega su sexto Mundial y marca gol en Kansas City
      Lionel Messi juega su sexto Mundial y marca gol en Kansas City

      Lionel Messi juega su sexto Mundial y marca gol en Kansas City

      SLP

      AP

      Con 38 años, el argentino supera a Just Fontaine y comparte tercer lugar en goleadores.

      Por Mundial, decretan home office en CDMX y Guadalajara
      Por Mundial, decretan home office en CDMX y Guadalajara

      Por Mundial, decretan home office en CDMX y Guadalajara

      SLP

      El Universal

      Las medidas aplican en CDMX y Guadalajara en días específicos con partidos de México y otros equipos.

      Luis Suárez encabeza ofensiva de Colombia en Mundial 2026
      Luis Suárez encabeza ofensiva de Colombia en Mundial 2026

      Luis Suárez encabeza ofensiva de Colombia en Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Luis Suárez reconoce la importancia de la competencia interna y destaca a James Rodríguez como referente histórico.

      Mbappé y Haaland brillan en debut del Mundial 2026
      Mbappé y Haaland brillan en debut del Mundial 2026

      Mbappé y Haaland brillan en debut del Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Haaland marcó un doblete en la goleada 4-1 de Noruega contra Irak en su debut mundialista.