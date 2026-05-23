O. Morales dirigirá al Tri U17 de voleibol

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El entrenador potosino Obeth Rogelio Morales Gutiérrez continúa cosechando logros en su trayectoria deportiva, luego de ser convocado como entrenador auxiliar de la Selección Mexicana U17 Femenil de Voleibol, convirtiéndose en el primer estratega potosino en formar parte de una selección mexicana juvenil de voleibol.

La designación fue dada a conocer por la Federación Mexicana de Voleibol durante la presentación oficial del listado de jugadoras que integrarán al representativo nacional U17 Femenil 2026, acto encabezado por el presidente del organismo, Jesús Perales.

Morales Gutiérrez trabajará de la mano con la entrenadora guanajuatense Migdalel Ruiz, dentro de un proyecto que buscará fortalecer el nivel competitivo del conjunto mexicano de cara a sus próximos compromisos internacionales.

Entre los retos inmediatos del representativo nacional destaca su participación en el denominado Final Four de Honduras, certamen que servirá como preparación rumbo al Campeonato Mundial U17 de Voleibol 2026, programado para el mes de agosto en Santiago de Chile.

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El profesor Obeth Morales, quien actualmente dirige al equipo Toros de San Luis Potosí, ha sobresalido en el ámbito formativo gracias al trabajo realizado con atletas potosinos que han logrado integrarse a procesos nacionales, entre ellos Daniel Fajardo Martínez y César Bernardo Altamirano Stevens, quienes han sido considerados en preselecciones y convocatorias mexicanas.

Con este nombramiento, el estratega potosino consolida una trayectoria basada en el desarrollo de talento y el alto rendimiento, dejando además un precedente histórico para el voleibol de San Luis Potosí a nivel nacional.