logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Fotogalería

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Orbelín Pineda brilla con el AEK Athens

Por El Universal

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Orbelín Pineda brilla con el AEK Athens

México.- Orbelín Pineda lució en la victoria (6-0) del AEK Athens sobre el Aberdeen escocés en la UEFA Conference League. El futbolista guerrerense disputó el partido completo en el que contribuyó con par de asistencias para el conjunto griego.

Pineda vivió su segunda actuación en la Conference League en donde acumula 180 minutos de juego y cuenta con los dos pases de gol que firmó ante el penúltimo lugar de la tabla en la Liga Escocesa. El cuadro griego pudo sumar sus primeros tres puntos, luego de caer en su presentación ante el Celje de Eslovenia.

El guerrerense fue participe en el gol que abrió el marcador al minuto 11 tras un intenso inicio de partido. Tras recibir la esférica por parte del británico Janice Penrice, Pineda dejó el balón servido para que el senegalés Aboubakary Koita fusilara al arquero rival.

El mismo Koita se encargó de hacer el 2-0 al 18’. La segunda asistencia de Orbelín Pineda caería al minuto 27 cuando conectó con el sueco Niclas Eliasson, quien remató al arco con éxito para poner los cartones 3-0 a favor del cuadro griego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los tres goles restantes cayeron en la segunda mitad, sentenciando un escandaloso 6-0 a favor del conjunto que dirige Marko Nikolic.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Escándalo de apuestas en NBA
Escándalo de apuestas en NBA

Escándalo de apuestas en NBA

SLP

EFE

Entrenador del Trail Blazers y escolta del Heat, entre los 37 arrestados

Del Toro, campeón Nal. en Ensenada
Del Toro, campeón Nal. en Ensenada

Del Toro, campeón Nal. en Ensenada

SLP

El Universal

El mexicano mostró su mejor versión en casa para ganar la contrarreloj

J. Garfias cierra con éxito la temporada
J. Garfias cierra con éxito la temporada

J. Garfias cierra con éxito la temporada

SLP

Romario Ventura

Melnikova es oro en mundial de gimnasia
Melnikova es oro en mundial de gimnasia

Melnikova es oro en mundial de gimnasia

SLP

AP