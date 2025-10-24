Este domingo, la kermés pro Catedral

Matehuala.- El párroco Gustavo Tapia rector de Catedral informó que llevarán a cabo por tercer año la kermes pro Catedral el domingo en la Plaza Benito Juárez la cual iniciará a las ocho de la mañana y habrá varias actividades durante todo el día, para recaudar fondos a beneficio del recinto católico.

El presbítero informó que habrá diversas actividades como la carrera atlética, que será a las ocho de la mañana, las inscripciones se están llevando a cabo en la librería de la Catedral, además la presentación de varios grupos musicales durante todo el día, donde se presentarán artistas matehualenses y grupos de baile, que se han unido a esta noble causa.

Habrá tómbola, lotería, actividades para niños y venta de antojitos mexicanos, también la venta de boletos para la flamante camioneta a beneficio de la Catedral, la kermés se lleva a cabo con el lema Todos somos Catedral, será un domingo cien por ciento familiar en la Plaza Juárez, donde la gente podrá divertirse, pero además estará apoyando para apoyar y continuar la construcción de la majestuosa Catedral.

Exhortó a la población en general acudir este domingo a la gran kermés para apoyar en las obras de remodelación de la Catedral.

