logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Fotogalería

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Este domingo, la kermés pro Catedral

Por Jesús Vázquez

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Este domingo, la kermés pro Catedral

Matehuala.- El párroco Gustavo Tapia rector de Catedral informó que llevarán a cabo por tercer año la kermes pro Catedral el domingo en la Plaza Benito Juárez la cual iniciará a las ocho de la mañana y habrá varias actividades durante todo el día, para recaudar fondos a beneficio del recinto católico. 

El presbítero informó que habrá diversas actividades como la carrera atlética, que será a las ocho de la mañana, las inscripciones se están llevando a cabo en la librería de la Catedral, además la presentación de varios grupos musicales durante todo el día, donde se presentarán artistas matehualenses y grupos de baile, que se han unido a esta noble causa.

Habrá tómbola, lotería, actividades para niños y venta de antojitos mexicanos, también la venta de boletos para la flamante camioneta a beneficio de la Catedral, la kermés se lleva a cabo con el lema Todos somos Catedral, será un domingo cien por ciento familiar en la Plaza Juárez, donde la gente podrá divertirse, pero además estará apoyando para apoyar y continuar la construcción de la majestuosa Catedral.

Exhortó a la población en general acudir este domingo a la gran kermés para apoyar en las obras de remodelación de la Catedral.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Habitantes secuestran a policías municipales
Habitantes secuestran a policías municipales

Habitantes secuestran a policías municipales

SLP

Redacción

Acompañaban a albañiles; rechazan obra que los dejaría sin agua

Se dispara precio de verduras
Se dispara precio de verduras

Se dispara precio de verduras

SLP

Redacción

Hombre allanó casa de una mujer para espiarla
Hombre allanó casa de una mujer para espiarla

Hombre allanó casa de una mujer para espiarla

SLP

Redacción

Se manifiestan alumnos de UAMRA
Se manifiestan alumnos de UAMRA

Se manifiestan alumnos de UAMRA

SLP

Jesús Vázquez