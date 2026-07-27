Óscar Macías renueva con ADSL

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El Club Atlético de San Luis hizo oficial la renovación del mediocampista mexicano Óscar Macías, quien continuará formando parte del conjunto potosino tras llegar a un acuerdo con la directiva para extender su vínculo con la institución.

Macías vive actualmente su segunda etapa con el Atlético de San Luis. Su primera experiencia con el equipo se dio entre el Apertura 2019 y el Clausura 2020, mientras que regresó para el Clausura 2024, desde donde se ha consolidado como una pieza importante en el esquema del conjunto rojiblanco gracias a su calidad, entrega y regularidad en el mediocampo.

A lo largo de sus dos ciclos con el club, el futbolista acumula más de 80 partidos oficiales, supera los 5 mil 700 minutos disputados y registra seis anotaciones, cifras que respaldan su aporte dentro del terreno de juego y la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en él.

La continuidad de Macías representa una apuesta del Atlético de San Luis por mantener una base sólida de jugadores con experiencia dentro de la institución, de cara a los retos que afrontará el equipo en el Torneo Apertura 2026 y las próximas competencias.

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Tras concretarse la renovación, el mediocampista expresó su satisfacción por seguir formando parte del proyecto deportivo del club y reiteró su compromiso de continuar trabajando para contribuir al crecimiento del equipo y ayudar a alcanzar los objetivos trazados por la institución.