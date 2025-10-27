Packers someten a los Steelers

Los Green Bay Packers superaron este domingo 25-35 a Pittsburgh Steelers y frustraron el intento de Aaron Rodgers de convertirse en el quinto quarterback en la historia que ha vencido a los 32 equipos de la NFL.

En este juego de la semana ocho de la temporada, Rodgers buscaba unirse a Tom Brady, Brett Favre, Peyton Manning y Drew Brees como los únicos que les han ganado a todos los equipos de la liga, algo que impidieron los Packers, su exequipo, a los que enfrentó por primera vez desde que los dejó en 2022.

Con el resultado, Green Bay se reafirmó en la cima del Norte de la Conferencia Nacional, tiene cinco triunfos, una derrota y un empate; a pesar de caer, Steelers se mantuvo primero en el Norte de la Conferencia Americana con marca de 4-3.

Jordan Love lució en los controles de Packers con 360 yardas y tres envíos de anotación. Del otro lado, Rodgers, quien sumó dos touchdowns, sufrió con la presión de la defensiva rival; fue capturado en tres ocasiones (dos por Rashan Gary y una por Micah Parsons) e interceptado una vez.

Los Steelers dominaron la primera mitad gracias a la intensa presión de su defensiva, que solo permitió una anotación en una conexión de Jordan Love con Tucker Kraft en el primer cuarto.

Pittsburgh, que apenas sumó tres puntos en el inicio del juego, tuvo un segundo periodo más productivo gracias a la precisión de Chris Boswell, quien conectó dos goles de campo, más el touchdown de DK Metcalf a pase de Aaron Rodgers que les dio ventaja de 16-3.

Los Packers abrieron el tercer cuarto con una demoledora ofensiva de 90 yardas que consumió cinco minutos y concluyó con envío a las diagonales hacia Savion Williams que los acercó 16-10. Steelers respondió con el cuarto gol de campo de Boswell para alejarse 19-10.

El ataque de Green Bay se mantuvo en modo rodillo. Tuvo otra serie que arrastró a la defensiva local 78 yardas en 10 jugadas que se llevó casi seis minutos para dar la vuelta 19-22 con acarreo de Josh Jacobs en el inicio del último periodo.

La tendencia se mantuvo en una serie explosiva de cuatro jugadas y 45 yardas que terminó con el segundo envío a las diagonales para Tucker Kraft que los puso 19-29 y alargó a 19-35 con par de goles de campo de Brandon McManus.

A dos minutos del final Pittsburgh anotó con un envío para Roman Wilson para dejar el marcador en 25-35.