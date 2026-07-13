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Padres remontan para vencer a Azulejos

Por AP

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Padres remontan para vencer a Azulejos
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      SAN DIEGO.- Manny Machado conectó un sencillo que impulsó la carrera del empate en la octava entrada y el elevado de sacrificio de Ty France remolcó la carrera de la ventaja para los Padres de San Diego que vencieron 5-4 a los Azulejos de Toronto el domingo para llevarse dos de tres juegos en la serie.

      Los Padres ganaron apenas por quinta vez en 16 juegos y regresaron a .500 con marca de 48-48.

      Los Azulejos, campeones defensores de la Liga Americana, llegan al receso del Juego de Estrellas con récord de 45-51.

      El tercer sencillo del dominicano Machado impulsó a Xander Bogaerts, quien abrió la entrada con un sencillo ante Jeff Hoffman (5-6) y se robó la segunda base. Machado avanzó con el rodado de Gavin Sheets y fue reemplazado por Jase Bowen, quien se robó la tercera y anotó con el elevado de sacrificio de France.

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      Mason Miller, el único integrante de San Diego que va al Juego de Estrellas, retiró la novena entrada en orden con ocho lanzamientos para su salvamento número 25 de la campaña.

      Los Azulejos se habían puesto arriba 4-3 con el sencillo productor del dominicano Jonatan Clase con dos outs en la octava.

      El cubano Adrián Morejón (7-2) se llevó la victoria.

      Nathan Lukes, de Toronto, conectó un jonrón al sexto lanzamiento del venezolano Germán Márquez, su quinto.

      San Diego reaccionó con tres carreras para tomar la delantera durante una movida segunda entrada, cuando el coach de bateo de los Padres, Steven Souza Jr., fue expulsado por la umpire principal Jen Pawol por protestar desde el dugout después de que se negara el desafío del ABS de Sung-Mun Song. Song terminó recibiendo una base por bolas con la casa llena para poner el 2-1.

      Dos bateadores después, el mánager de los Azulejos, John Schneider, salió a reclamar luego de que Pawol marcara un balk contra Kevin Gausman que impulsó la tercera carrera.

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