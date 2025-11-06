Palavecino, a un paso de Coapa

A medida que se acerca la última jornada del Apertura 2025, el mercado comienza a moverse y los nombres vuelven a aparecer en las agendas. Con 16 puntos, Necaxa necesita un verdadero milagro para alcanzar el Play In, y en ese contexto, uno de sus futbolistas más destacados del semestre ha sido Agustín Palavecino, mediocampista argentino de 28 años.

En la directiva de las Águilas del América existe interés por el jugador desde la ventana de verano. La operación no prosperó en ese entonces por dos razones claras: Palavecino se convirtió en pieza importante dentro del funcionamiento de Fernando Gago en Necaxa y, al mismo tiempo, América no contaba con plazas disponibles para futbolistas no formados en México (NFM).

Ese escenario sigue vigente. Las Águilas tienen copados sus registros de No Formados en México (NFM) con Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Igor Lichnovsky, Brian Rodríguez, Víctor Dávila, Rodrigo Aguirre, José Zúñiga y Allan Saint-Maximin. Para inscribir a otro extranjero, el club deberá liberar una plaza de la misma categoría antes de pensar en cualquier alta.