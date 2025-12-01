logo pulso
Panthers frenan la racha de Rams

Aprovechan errores de Stafforf para vencer al mejor equipo de la NFL

Por AP

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Panthers frenan la racha de Rams

CHARLOTTE.- Bryce Young completó 15 de 20 pases para 206 yardas y tres touchdowns —dos de ellos en cuarta oportunidad— y los Panthers de Carolina forzaron tres pérdidas de balón de Matthew Stafford para vencer el domingo 31-28 a Los Ángeles y romper la racha de seis victorias consecutivas de los Rams.

Los Panthers interceptaron a Stafford dos veces, con Mike Jackson devolviendo una para un touchdown de 48 yardas, y terminaron con el récord de la NFL del jugador de 37 años de 28 pases de touchdown consecutivos sin una intercepción.

Derrick Brown, quien desvió un balón que resultó en una de las primeras intercepciones de Stafford, logró un saque crucial con 2:25 restantes en el juego para asegurar la victoria.

La victoria permitió a los Panthers mantenerse a medio juego detrás de los Buccaneers de Tampa Bay en la NFC Sur. Los Bucs se mantuvieron para vencer a Arizona 20-17 el domingo.

Stafford completó 18 de 28 pases para 243 yardas con dos pases de touchdown a Davante Adams, su 13º y 14º de la temporada, para los Rams (9-3).

Los Panthers utilizaron un fuerte juego terrestre para controlar el reloj en la segunda mitad y mantener a Stafford y la poderosa ofensiva fuera del campo. Hubbard tuvo 83 yardas por tierra y Rico Dowdle agregó 58.

