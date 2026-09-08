Los Rams viajan Australia para enfrentar a los 49ers

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Los Ángeles Rams inician su camino en la temporada de la NFL el próximo jueves (hora de la Ciudad de México), cuando jueguen ante los San Francisco 49ers en Melbourne, Australia, en lo que significará el primer partido internacional de la campaña.

Preparación y diferencias horarias para el partido internacional

Uno de los detalles que han llamado la atención del considerado máximo contendiente a llegar al Super Bowl, es la preparación que están teniendo para este encuentro, tomando en cuenta que existe una diferencia de 17 horas respecto a Los Ángeles.

Este martes, el equipo que comanda Sean McVay recién hará el viaje, para llegar el jueves a Melbourne, es decir, un día antes de que se juegue el partido en tierras australianas, por lo que la adaptación que tendrán los jugadores, sobre todo al horario será prácticamente nula.

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"No significa que pensemos que tenemos razón y que un enfoque diferente esté equivocado. Simplemente es lo que creemos que es mejor en función de las cosas que hemos hecho y de lo que hemos aprendido durante nuestro tiempo aquí", comentó el entrenador en jefe en la rueda de prensa.

Estrategias de preparación y críticas previas

Su rival en turno no quiso experimentar y optaron por una forma más tradicional de afrontar su preparación, viajando desde la semana pasada para evitar cualquier inconveniente que les permita desarrollarse de la mejor manera en el campo.

No es la primera ocasión que Los Rams, bajo el mando de McVay, son criticados por la preparación que tienen para un partido. La temporada pasada, para el partido internacional que disputaron en Londres, Inglaterra, también decidieron llegar con un día de anticipación al país, sólo que en esa ocasión eran ocho horas de diferencia y no 17 horas.