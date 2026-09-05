Tramitan decenas de amparos por medicinas del IMSS

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En 45 días, Cambio de Ruta A.C. pasó de promover uno o dos amparos al mes a presentar entre 20 y 30 para exigir medicamentos e intervenciones quirúrgicas ante el IMSS, informó su director, el abogado Luis González Lozano.

Detalló que algunos de los casos corresponden a pacientes a quienes no se les entregó el medicamento que requieren, mientras que otros enfrentan retrasos para ser operados.

Explicó que han atendido situaciones en las que el personal médico determina que una cirugía es urgente, pero la institución programa el procedimiento hasta uno, dos, tres o cuatro meses después.

González Lozano señaló que, durante el contacto que han tenido con personal del IMSS por notificaciones, les han referido que existe escasez de medicamentos. Aclaró que, desde su perspectiva, la problemática no necesariamente corresponde al personal médico, pues consideró que los médicos realizan su trabajo, pero los servicios se encuentran saturados.

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"Yo sí veo que hay un sistema de salud colapsado", afirmó el director de Cambio de Ruta, quien atribuyó el aumento de solicitudes de apoyo a una situación que, dijo, se ha vuelto significativamente más frecuente en las últimas semanas.

Explicó que los casos atendidos hasta ahora corresponden a personas de la Capital, Soledad de Graciano Sánchez y la zona metropolitana, mientras que no han recibido solicitudes de personas foráneas. González Lozano precisó que Cambio de Ruta no ofrece públicamente este servicio, pero las personas acuden a la organización debido a que conocen casos anteriores en los que brindaron apoyo.