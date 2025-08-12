logo pulso
Peloteras potosinas al Nacional de Softbol

Por Romario Ventura

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Las potosinas Luna Pérez y Katy Aranda representarán a San Luis Potosí en el Nacional Infantil de Softbol, que se disputará esta semana en Monterrey, Nuevo León. Ambas son jugadoras activas de Diamond Backs, equipo local de beisbol femenil que ha destacado por su constante proyección de talento.

En esta ocasión, Pérez y Aranda fueron convocadas por el equipo A de Tamaulipas, conjunto que reúne a las mejores jugadoras de la categoría U10 del estado fronterizo, y que será dirigido por la coach Abigail Botello, campeona de la Liga Mexicana de Softbol.

Con experiencia como pitcher y catcher, respectivamente, las peloteras viajan con la motivación de dar su máximo esfuerzo y poner en alto el nombre de San Luis Potosí, pese a que aún no existen las condiciones para conformar un selectivo potosino completo en esta categoría. Su participación busca servir de fogueo y preparación, con la esperanza de impulsar un mayor desarrollo de esta disciplina en la entidad.

