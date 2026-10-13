¿Eres chiva? Así es el tour en el museo del Estadio Akron

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Seleccionado como una de las sedes en el pasado Mundial 2026, el Estadio Akron no solo alberga uno de los clubes deportivos más famosos en el país, sino también una de las experiencias imperdibles para los aficionados del futbol.

Tour en el Estadio Akron ofrece recorrido histórico y acceso exclusivo

El estadio ofrece la posibilidad de hacer un tour a su museo, que muestra más de 100 años de historia del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Como parte de tu visita al Estadio Akron, ya sea para un juego o por si andas de paso en la ciudad de Guadalajara, te recomendamos entrar al Museo Chivas, un espacio dedicado a su historia y legado.

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Hay exhibiciones de objetos relacionados con la trayectoria del equipo, de jugadores, trofeos, piezas de archivo y algunos de los momentos que han marcado al "rebaño sagrado".

El tour incluye el recorrido guiado y la visita a espacios del estadio que normalmente no están abiertos al público o que no suelen aparecer en las pantallas durante las transmisiones de los partidos, por ejemplo:

Los vestidores, donde los jugadores se preparan antes de salir a la cancha.

El palco de prensa, el sitio donde se transmiten y narran los encuentros.

El Palco del Campeonísimo, un espacio exclusivo y dedicado a honrar a los jugadores históricos del Club Deportivo Guadalajara.

Y los famosos túneles que los jugadores recorren para entrar al campo.

Opciones VIP y detalles para visitantes en el Estadio Akron

La entrada para adultos es de $200; niños de 3 a 12 años y estudiantes con credencial vigente pagan $140; y para adultos mayores o personas con discapacidad, cuesta $90.

Si te quieres lanzar en un día de partido, puedes incluir este tour en una experiencia VIP con beneficios adicionales:

Alimento, bebida y postre

Portagafete conmemorativo

Acceso al calentamiento

Boleto para el partido

Esta opción cuesta $4,060 por persona.

Las entradas se compran en la página web de Boletomóvil o mediante su app oficial.

Los recorridos se realizan de lunes a domingo, entre las 10:30 y 16:30 horas. Y en día de partido, los horarios dependen de la organización del Estadio Akron.

Sin duda, el tour es una opción para recorrer parte de la historia rojiblanca desde otro ángulo.

Dirección: Cto. J.V.C. 2800, El Bajío, 45014 Zapopan, Jalisco. Aproximadamente, a 30 minutos del centro de Guadalajara.