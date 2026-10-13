Obama visita Ohio para apoyar candidatos demócratas en elecciones

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COLUMBUS, Ohio, EE.UU. (AP) — El expresidente Barack Obama se dirige a Ohio para apuntalar el apoyo a los candidatos demócratas en las contiendas por el Senado y por la gubernatura, ambas muy competitivas y que han atraído una avalancha de dinero de campaña al estado.

Campaña de Obama en Cleveland junto a Sherrod Brown y Amy Acton

Obama tiene previsto hacer campaña en Cleveland el 24 de octubre con el exsenador Sherrod Brown, que sirvió tres mandatos y busca desbancar al senador republicano Jon Husted del escaño que antes ocupaba el vicepresidente JD Vance.

También tiene previsto presentarse con la doctora Amy Acton, la candidata demócrata a gobernadora, quien ha centrado su campaña en distintas partes del estado que han votado por los republicanos en elecciones recientes. Ella y el multimillonario tecnológico y exaspirante presidencial Vivek Ramaswamy compiten por suceder al gobernador republicano Mike DeWine, impedido de buscar otro mandato por límites de mandato.

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Ohio, estado clave en la contienda por el Senado

Ohio, un antiguo estado políticamente oscilante, se ha consolidado como un campo de batalla por el control del Senado, y ha sido visitado recientes por Vance y el presidente Donald Trump. Mientras Trump hacía campaña por Husted el lunes, gran parte de su atención se centró en uno de sus temas emblemáticos: la inmigración.

El viaje forma parte de la ampliación del esfuerzo de Obama en algunas de las contiendas de mitad de mandato que se consideran más trascendentales —y posiblemente algunas de las más reñidas— en la búsqueda de su partido por volver al poder en el Congreso. Ese mismo día, Obama hará campaña con el candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, en Detroit, brindando su respaldo al aspirante progresista después de que una dura primaria demócrata expusiera divisiones dentro del partido.

Ese acto también contará con otros destacados candidatos demócratas en Michigan, como la secretaria de Estado Jocelyn Benson, la candidata del partido a gobernadora.

Según planes compartidos primero con The Associated Press, el expresidente está adquiriendo una participación significativamente mayor en las elecciones de mitad de mandato, y se espera que en las semanas finales haya paradas adicionales de campaña y anuncios publicitarios.

Tras haber sido derrotado hace dos años por el republicano Bernie Moreno en una amarga batalla por la reelección, Brown sigue siendo uno de los políticos con más victorias en Ohio, lo que llevó a los demócratas a reclutarlo para que regresara a la política y lo intentara de nuevo. En un nuevo video, Obama recuerda a los votantes cómo Brown "trabajó conmigo para proteger empleos en Ohio".

"Esta contienda será reñida. Podría determinar qué partido controla el Senado y si los habitantes de Ohio pueden contar con que la gente en Washington luche por ustedes", dice Obama en el video. "Por favor, únanse a mí para apoyar a Sherrod Brown. Él siempre luchará por Ohio".