Flor Rubio critica serie Timbiriche: "es una vergüenza"

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Flor Rubio ya vio los primeros episodios de "Timbiriche, la serie" y, molesta por lo que reflejan, afirma que, en realidad, no cuenta la historia de la agrupación, sino que se enfoca en Sasha Sökol y Luis de Llano, hecho que, a su parecer, lo único que logra es revictimizar a la cantante.

Durante la emisión de "Venga la alegría", de este martes 13 de octubre, Flor y Ricardo Casares presentaron una entrevista con Pedro Damián, quien fue cofundador y una pieza clave en las ideas creativas que impulsaron el éxito de Timbiriche.

Pedro Damián confirma falta de contacto con creadores de la serie

El productor de melodramas fue cuestionado acerca de si, los creadores de la serie, lo habían buscado para conocer su versión de los hechos, pero así como Luis de Llano y los integrantes de la agrupación Alix, Mariana, Sasha, Benny, Diego y Erik, dijo que tampoco se pusieron en contacto con él.

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"A mí tampoco me preguntaron nada, nosotros fuimos parte de Timbiriche, yo estuve en la primera etapa, cuando eran muy chiquitos, cuando apenas se estaban formando, cuando Víctor Hugo O´Farril me hace la convocatoria", respondió.

Flor Rubio califica la serie como una vergüenza

Al comentar la nota, Flor indicó que ya vio los dos primeros episodios de la serie, hasta hora disponibles y, claramente en desacuerdo por el trabajo que se realizó, describió a su contenido como "una vergüenza".

"Quiero decirte (Ricardo) que ya vi los capítulos, es una vergüenza, es una vergüenza", repitió visiblemente irritada.

Además, señaló que, a su criterio, se enfoca, únicamente, en Sökol y De Llano, motivo por el que cree que el título de la serie de ViX no va acorde con lo que se cuenta en ella.

"Esa serie no se tendría que llamar ´Timbiriche´, se tendría que llamar ´Sasha y Luis de Llano´, porque la historia es sobre lo que ocurrió en relación a ellos dos, obviamente revictimizando a Sasha, te puedo decir que te da muchísimo asco lo que ves en la serie, muchísimo asco, de verdad, es una vergüenza", enfatizó.

Cabe recordar que en un juicio civil contra el productor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de Sasha quien ya había manifestado que no estaba de acuerdo con que se hable de lo que atravesó cuando era una adolescente.