Cardi B se reúne con su familia en República Dominicana

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cardi B celebró su cumpleaños 34 en República Dominicana, en casa de sus abuelos paternos y, aunque se trataba de su festejo, la rapera no estuvo exenta de ayudar con los quehaceres de la casa y trapeó el suelo, mientras que Blossom, una de sus hijas, jugaba con su bisabuelito y su primogénita, Kulture Kiari, revelaba, frente a toda la familia que su mamá, en realidad, no cumplía 22 años, como fingió, sino que se trataba de su 34° aniversario.

Cardi B y su vínculo familiar en Santo Domingo

La cantante nació en Washington Heights, Nueva York, pero creció con las costumbres caribeñas y latinas de sus progenitores; su madre, Clara Disla Arenzo, nació en Trinidad y Tobago y, su padre, Carlos Almánzar, es proveniente de República Dominicana.

Por ese motivo, la rapera viajó hasta Santo Domingo para reunirse con su familia y, consigo, llevó a cuatro acompañantes, sus hijos, Kulture Klari, Wave Set, Blossom y su hijo más pequeño, nacido en noviembre 2025, y del que aún no se conoce su nombre públicamente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Celebración y momentos familiares durante el cumpleaños

Cardi celebró el día exacto de su nacimiento, 11 de octubre, con su familia latina y, como parte de los preparativos, se unió a la limpieza de la casa de sus abuelitos y, en un video captado por su padre, don Carlos, es notable la habilidad de la cantante a la hora de trapear.

A pesar de que, desde su debut en 2015, su vida dio un giro y el éxito que le han traído temas como "I like it" y "WAP", ahora le permiten disfrutar de una vida acomodada, ataviada de ostentaciones, sigue siendo una persona acomedida y servicial, lo cual ha sido muy celebrado en redes.

En ese mismo video, puede verse de fondo a su abuelo jugando con Blossom con la manguera de agua, con la que la menor es regada.

Más tarde, cuando la celebración ya había dado comienzo y sus invitados le cantaban "Happy birthday", Cardi afirmó que cumplía apenas los 22 años, lo que generó las carcajadas de todos a su alrededor.

"I'm 22 yeards old, yo nací en 2001", dijo. Pero Kulture Klari, de ocho años, se encargó de recordarle cuál era su verdadera edad, lo que la dejó en evidencia frente a todos. "No mami, no tienes 22, tienes 34", dijo sonriente.

Ahora que Cardi y sus hijos están de vuelta en Nueva York, los menores le prepararon una fiesta sorpresa, con el dinero de la rapera, la que cuenta con arreglos florales rosados y letreros con su nombre y la frase en inglés de "feliz cumpleaños".