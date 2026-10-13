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¿Cuánto cuesta ir a la experiencia inmersiva del Titanic?

El recorrido dura 60 minutos y muestra desde las cubiertas hasta los restos en el fondo del Atlántico.

Por El Universal

Octubre 13, 2026 06:05 p.m.
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¿Cuánto cuesta ir a la experiencia inmersiva del Titanic?
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      La historia del Titanic continúa despertando curiosidad, y esta vez lo hace con una experiencia inmersiva. Con ayuda de la realidad virtual, aquí puedes conocer los espacios del famoso barco y sentirte un viajero en el océano.

      "Destinos" de EL UNIVERSAL te comparte los datos clave que debes saber para armar tu visita.

      Con escenarios virtuales y sonidos envolventes, esta experiencia recrea el Royal Mail Ship Titanic para caminar por sus cubiertas y pasillos, y hasta te permite acercarte a la escalinata de madera donde, en la película dirigida por James Cameron en 1997, Rose y Jack se conocen.

      Su recorrido te lleva al fondo del océano Atlántico para que veas cómo se encuentran los restos del barco en la actualidad, pues hay que recordar que se hundió hace 114 años.

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      Recorrido y detalles de la experiencia

      "Titanic: Un viaje a través del tiempo" también pretende acercar al público a los pasajeros que iban a bordo. Es por eso que presenta historias de viajeros y miembros de la tripulación.

      El recorrido tiene una duración aproximada de 60 minutos.

      Al tratarse de una actividad con equipo de realidad virtual, no se recomienda para personas con afecciones cardíacas o condiciones como epilepsia.

      Precios y ubicación de la experiencia

      Para viajar a bordo del Titanic, los boletos se pueden comprar en el portal de Fever:

      - Entrada para niños, estudiantes y mayores de 65 años: $250

      - Entrada para grupos de mínimo 4 personas: $275 por persona

      - Entrada general (adultos de 18 años en adelante): $325

      - Entrada general más collar Corazón del Océano: $554

      - Fotografía oficial con IA: $220 extra

      No es obligatorio imprimir tu boleto para ingresar, basta con mostrar el código QR que te envían a tu correo desde tu celular.

      Y para que lo tengas en cuenta, hay opciones de visita de jueves a domingo desde las 12:10 a las 19:50 horas.

      "Titanic: Un viaje a través del tiempo" se ubica en Samara Satélite Centro Comercial, a 40 minutos de la Ciudad de México. Su dirección es Circuito Centro Comercial 20, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

      Si eres de los que disfrutan las experiencias entretenidas y tecnológicas, definitivamente este es el plan que buscabas.

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