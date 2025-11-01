PFC buscará seguir invicto en casa

Todo está listo la tarde de este sábado 1 de noviembre, el Potosinos Futbol Club reciba la visita del Club Deportivo Irapuato en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, en un duelo correspondiente a la jornada 9 de la Temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

El encuentro promete ser uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambas escuadras llegan motivadas y con la mira puesta en escalar posiciones dentro de la tabla general. El conjunto potosino, dirigido por René Isidoro García, buscará mantener el invicto en casa, donde ha mostrado solidez y buen desempeño a lo largo del torneo.

Durante la semana, el equipo ha trabajado intensamente bajo las órdenes del cuerpo técnico, con el objetivo de corregir detalles y fortalecer su funcionamiento colectivo, especialmente después de conseguir sus primeros puntos como visitante, lo que refleja una evolución positiva en su rendimiento tanto dentro como fuera de casa.

En el campamento del Potosinos Futbol Club reina el optimismo, ya que no se reportan lesionados ni jugadores suspendidos, permitiendo que el estratega cuente con plantel completo para este compromiso frente a un rival complicado como lo es el cuadro fresero.

Ambos equipos llegan en circunstancias similares, luego de empatar sus respectivos partidos en el tiempo regular y ganar en la tanda de penales, obteniendo así el punto extra. Por ello, el duelo se perfila como un choque intenso, donde el Potosinos F.C. buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes y seguir acercándose a los primeros puestos de la clasificación.

En cuanto a los números, Club Deportivo Irapuato se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 16 unidades, producto de 4 victorias, 2 empates y 1 derrota en 7 partidos disputados. Por su parte, el Potosinos Fútbol Club ocupa la séptima posición con 14 puntos, tras 4 triunfos, 1 empate y 3 derrotas en 8 encuentros.