Pistons hilan cuarta victoria

DETROIT.- Cade Cunningham anotó 19 de sus 31 puntos en el último cuarto y los Pistons de Detroit ganaron su cuarto partido consecutivo al derrotar el miércoles 114-103 al Jazz de Utah.

Jalen Duren añadió 22 puntos y 22 rebotes para los Pistons, que mejoraron a 6-2, y Ausar Thompson añadió 18.

Detroit, que llegó al juego en segundo lugar en el campo.

La defensa de portería con un 42,9% mantuvo a Utah con un 38,4% (33-86).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ex Piston Svi Mykhailiuk anotó 28, la mayor cifra de su carrera, para el Jazz, que ha perdido cuatro de cinco. Lauri Markkanen añadió 25 y Jusuf Nurkic tuvo 17 rebotes.

Duren anotó 18 puntos y 10 rebotes en la primera mitad, pero los 18 puntos de Mykhailiuk y los 12 de Markkanen ayudaron al Jazz a tomar una ventaja de dos puntos.

El Jazz falló nueve de sus primeros 10 tiros en el tercer cuarto, lo que permitió a los Pistons tomar ventaja. El margen era de nueve, 78-69, después de que Utah disparara al 18% (4-22) en un cuarto de 14 puntos.

Una bandeja de Thompson puso a los Pistons adelante 94-82 faltando 7:01, pero se lesionó el tobillo izquierdo en la jugada. Pudo regresar para los momentos finales.

El cuarto gol de Cunningham impidió que el Jazz hiciera carreras significativas en la recta final.

El Jazz anunció antes del partido que el centro Walker Kessler necesitaría una cirugía de hombro que pondría fin a su temporada.