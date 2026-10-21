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Pistons remontan y vencen a Celtics

Por AP

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Pistons remontan y vencen a Celtics
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      DETROIT.- Javonte Green anotó 19 puntos después de no jugar en la primera mitad y Cade Cunningham terminó con 22 unidades y ocho asistencias para ayudar a que los Pistons de Detroit remontaran y vencieran 121-113 a los Celtics.

      La NBA eligió el duelo vespertino para dar inicio a la temporada y ofreció mucho entretenimiento.

      Paul George anotó 38 puntos, la mayor cantidad para un Celtic en su debut. El alero nueve veces elegido al Juego de Estrellas, en su 17ª temporada, demostró que todavía tiene nivel en su primer partido con Boston desde que el equipo lo adquirió f Filadelfia a cambio de Jaylen Brown, el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de 2024.

      Jayson Tatum, sin embargo, no estuvo fino.

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      Falló 17 de 23 tiros, sumó 13 puntos y 11 asistencias. Su falta de intensidad en defensa permitió que Green se tomara su tiempo para encestar un quinto triple que les dio a los Pistons una ventaja de 13 puntos con 3:33 minutos por jugar.

      Tatum, seis veces seleccionado al Juego de Estrellas, está listo para disputar su primera temporada completa desde que se rompió el tendón de Aquiles en mayo de 2025.

      Jalen Duren totalizó 22 puntos y nueve rebotes, Duncan Robinson anotó 21 puntos —encestando 5 de 9 triples— y Ausar Thompson agregó 11 puntos y 11 rebotes por los Pistons.

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