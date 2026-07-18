Pizzuto firma una emotiva revancha

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El futbol suele dar segundas oportunidades y Eugenio Pizzuto Puga es prueba de ello. El mediocampista potosino volvió a sonreír tras un largo camino marcado por graves lesiones, cirugías y momentos difíciles, al convertirse en protagonista de la primera jornada del Torneo Apertura al anotar el primer gol de su carrera en la Primera División y el primero del Atlante en su regreso a la Liga MX.

La historia de Pizzuto cambió radicalmente hace cinco años. El 24 de enero de 2020 debutó con el Pachuca en un partido como visitante frente al León. Ingresó de cambio al minuto 58, pero apenas ocho minutos después sufrió una escalofriante lesión: una fractura de peroné y luxación de tobillo que puso en pausa su prometedora carrera.

Tras completar su recuperación, en agosto de ese mismo año dio el salto al futbol europeo al convertirse en nuevo jugador del Lille Olympique Sporting Club, de la Ligue 1 de Francia, convirtiéndose en el tercer mexicano en militar en el balompié francés. Sin embargo, su paso por el conjunto galo estuvo marcado por la falta de oportunidades, ya que fue convocado en tres ocasiones al banquillo, pero nunca pudo debutar oficialmente.

En 2022 llegó una nueva oportunidad con el Sporting Clube de Braga B, de Portugal. No obstante, las lesiones volvieron a aparecer y limitaron su continuidad, impidiéndole consolidarse en el futbol lusitano.

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Su regreso a México se concretó en 2023 con los Tigres de la UANL. Debutó con el dorsal 21 al ingresar de cambio al minuto 75 por Juan Pablo Vigón durante la victoria de 2-1 sobre Pachuca en el duelo por el Campeón de Campeones. Sin embargo, nuevamente las lesiones y la falta de regularidad frenaron su crecimiento futbolístico.

Para el Torneo Apertura 2026, Pizzuto encontró una nueva oportunidad con los Potros de Hierro del Atlante, equipo con el que volvió a sentirse importante dentro del terreno de juego. En la jornada inaugural fue titular por primera vez y respondió de la mejor manera.

Al minuto 47 del encuentro frente a los Rayos del Necaxa, el mediocampista potosino recibió el balón al borde del área y sacó un disparo colocado que terminó en el fondo de las redes para marcar el primer gol de su carrera en la Primera División, además del primer tanto del Atlante en su regreso a la Liga MX.