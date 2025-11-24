Planilla F.C. se corona campeón

La noche de este sábado concluyó con éxito el tradicional torneo de futbol “Fiestas Revolucionarias” 2025, dejando una final vibrante y cargada de emociones en la que Planilla F.C. se proclamó campeón tras vencer de manera contundente 6-1 al conjunto del PAN.

El duelo por el título se desarrolló con intensidad desde los primeros minutos, pero fue Planilla F.C. quien impuso su ritmo y dominio ofensivo, concretando una actuación sólida que dejó sin respuesta a su rival. La derrota generó un cierre “calientito” por parte del equipo del PAN, pero la fiesta deportiva concluyó sin incidentes mayores.

El reconocimiento al campeón de goleo fue para Agustín “Tin” Carmona, quien brilló a lo largo del torneo y finalizó con 8 anotaciones, consolidándose como una de las figuras destacadas de esta edición. Por su parte, el tercer lugar quedó en manos de Movimiento Ciudadano, que también tuvo una participación sobresaliente durante la competencia.

El torneo se distinguió por un alto nivel futbolístico y una notable respuesta de jugadores y afición, consolidándose nuevamente como una tradición deportiva relevante para la comunidad.

El comité organizador, encabezado por Jorge Zavala y Mariana Cervantes, estuvo presente en la clausura y en la entrega de los reconocimientos individuales y del trofeo al campeón 2025, agradeciendo la participación de todos los equipos y el apoyo brindado para llevar a cabo esta edición con éxito.