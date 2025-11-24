logo pulso
URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Estado

Establecen las estrategias por temporada gélida

Corporaciones de emergencia se coordinarán para brindar apoyo

Por Jesús Vázquez

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
Establecen las estrategias por temporada gélida

Matehuala.- Elementos de corporaciones de auxilio como Bomberos, Protección Civil Municipal, Guardia Civil Estatal, Policía Municipal, instituciones educativas, del sector salud y autoridades municipales llevaron a cabo una reunión en el salón de Cabildo donde establecieron estrategias para trabajar en diferentes situaciones de emergencia, sobre todo para prepararse por los fuertes fríos que se estarán resintiendo próximamente.

En esta reunión se dieron diferentes puntos de vista y estrategias para fortalecer la prevención, atención y la respuesta ante las situaciones de emergencia y sobre todo estar prevenidos ante los cambios climatológicos que se generen en el municipio, pues se acerca la temporada de frío, se espera que no ocurra como el año pasado que hubo fuertes fríos y lluvias, que hicieron que bajara mucho la temperatura.

Hasta el momento se han presentado frentes fríos, pero no han generado bajas temperaturas en el municipio, sin embargo, se espera que empiecen a disminuir las temperaturas llegando el mes de diciembre, por lo que deben estar preparados para cualquier emergencia e incluso, tener los refugios para apoyar a las personas en situación de calle.

El Sector Salud exhorta a la población a protegerse pues el clima está cambiando mucho, ya que las mañanas son frías, pero luego por la tarde el sol es quemante, en las noches se presentan fríos y esto ha provocado el incremento de enfermedades respiratorias. 

