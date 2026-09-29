Poca fortuna tuvo Canel´s en The Chase

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El Óvalo Aguascalientes México fue escenario del inicio de The Chase de NASCAR México, ante tribunas prácticamente llenas y un gran ambiente en la primera cita de la fase decisiva por el campeonato. Los pilotos de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, Rubén García Jr. y Max Gutiérrez, estuvieron durante buena parte de la carrera en la pelea por las posiciones de punta, aunque problemas relacionados con el sistema de combustible terminaron condicionando su resultado.

La actividad para la escudería potosina comenzó desde días antes con entrenamientos, convivencias con aficionados, entrevistas, prácticas y la sesión de calificación. Ya en carrera, García Jr. partió desde la segunda posición con el auto #88, mientras que Gutiérrez largó quinto con el #23. Desde los primeros giros, ambos comenzaron a avanzar y a colocarse dentro del grupo delantero bajo la estrategia encabezada por el ingeniero Ramiro Fidalgo.

El combustible se convirtió en uno de los principales factores de la competencia. En la vuelta 35, ambos autos realizaron una primera detención para recargar, lo que inicialmente les hizo perder posiciones, aunque la recuperación fue inmediata. Conforme los punteros comenzaron a entrar a pits, Max y Rubén volvieron a acercarse a la parte alta de la clasificación hasta colocarse primero y segundo durante un largo periodo.

El buen ritmo también les permitió sumar puntos importantes en el Stage, donde la dupla de Canel´s se quedó con las dos primeras posiciones, añadiendo tres unidades para uno y dos para el otro dentro de la lucha por el campeonato. Tras la pausa para cambio de neumáticos y ajustes menores, Gutiérrez retomó el liderato con el #23, mientras García Jr. se mantenía muy cerca y administrando su estrategia para la parte final.

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Sin embargo, en la vuelta 113 Max comenzó a perder terreno y posteriormente presentó problemas con la bomba de gasolina cuando se encontraba dentro del Top 3. Una parada obligada terminó relegándolo hasta la posición 11, mientras que Rubén García Jr. también tuvo que cuidar al máximo el combustible desde aproximadamente la vuelta 145 y logró rescatar un quinto lugar. Así, Canel´s cerró una carrera en la que mostró velocidad para competir por el triunfo, pero en la que las dificultades mecánicas impidieron capitalizar el ritmo exhibido durante gran parte de la prueba.