logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Fotogalería

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Campeón del mundo habla sobre posible llegada a Liverpool de "Morita"

Alexis Mac Allister valoró el talento de Gilberto Mora tras la eliminación de México en Mundial 2026.

Por El Universal

Julio 13, 2026 01:02 p.m.
A
Campeón del mundo habla sobre posible llegada a Liverpool de Morita
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Esta Copa del Mundo fue la oportunidad para Gilberto Mora de mostrarle al mundo su talento y habilidades, con el fin de cumplir su sueño de jugar en alguno de los clubes grandes de Europa. Su objetivo se cumplió, ya que su nombre ha sido mencionado en diversos reportes de interés desde el viejo continente.


      Tras la eliminación de México en el Mundial 2026, diversos medios informaron que el Liverpool, de la Premier League inglesa, tiene en la mira al joven futbolista que actualmente milita en los Xolos de Tijuana y Alexis Mac Allister, campeón del mundo con Argentina y jugador de los Reds, opinó al respecto.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En la zona mixta del partido entre Argentina y Suiza, Mac Allister fue cuestionado sobre Mora.
      "Eh no, sinceramente no vi nada al respecto. Obviamente uno cuando pasan estas cosas siempre tiene mucho cuidado al hablar, sobre todo por respeto al jugador y al club al que pertenece. Pero bueno, si lo nombran para ir al Liverpool seguramente será un gran jugador y por algo lo están nombrando", comentó para Claro Sports.
      Hasta el 14 de octubre, Mora seguirá siendo menor de edad, por lo que no se podría mover al futbol europeo hasta el próximo mercado de pases.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Campeón del mundo habla sobre posible llegada a Liverpool de Morita
      Campeón del mundo habla sobre posible llegada a Liverpool de Morita

      Campeón del mundo habla sobre posible llegada a Liverpool de "Morita"

      SLP

      El Universal

      Alexis Mac Allister valoró el talento de Gilberto Mora tras la eliminación de México en Mundial 2026.

      La Copa del Mundo es un lujo sólo para campeones
      La Copa del Mundo es un lujo sólo para campeones

      La Copa del Mundo es un lujo "sólo para campeones"

      SLP

      El Universal

      Argentina superó a Suiza en cuartos de final y sigue en la lucha por la Copa del Mundo 2026.

      Ramos Palazuelos finaliza su participación en el Mundial
      Ramos Palazuelos finaliza su participación en el Mundial

      Ramos Palazuelos finaliza su participación en el Mundial

      SLP

      El Universal

      FIFA notificó que no tendrá más asignaciones en la fase final del torneo

      Semifinales de lujo
      Semifinales de lujo

      Semifinales de lujo

      SLP

      AP

      Argentina-Inglaterra y Francia-España, todas han sido campeonas del mundo