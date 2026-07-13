Video | Obras del Ejecutivo carecen de permisos municipales: EGC

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el Puente La Familia, cuya construcción inició este lunes en la salida a Guadalajara por parte del Gobierno del Estado, no cuenta con los permisos municipales requeridos.

Galindo dijo que, aunque reconoce la importancia de que se desarrollen proyectos de infraestructura para la ciudad, lamentó que no exista coordinación institucional. Indicó que el Ayuntamiento no recibió ningún comunicado sobre el inicio de la misma pese a que en un inició se planteó realizar la obra en conjunto.

En contraste, el presidente municipal volvió a denunciar que al menos 30 procesos de licitación promovidos por el Ayuntamiento permanecen detenidos, entre ellos el paso a desnivel de El Saucito. Recordó que ese proyecto ingresó a revisión desde el pasado 21 de marzo y, a mediados de julio, continúa sin autorización por parte de la Contraloría estatal, situación que, dijo, ha impedido ejercer recursos destinados a infraestructura.

El alcalde sostuvo que existe un trato desigual entre las obras municipales y las estatales. Afirmó que mientras los proyectos del Ayuntamiento permanecen sin autorización, diversas obras impulsadas por el Gobierno del Estado avanzan sin contar con permisos municipales ni, según dijo, con procesos de licitación visibles. "Las obras estatales requieren permisos municipales. No tenemos ningún permiso. En este Puente La Familia no hay autorización", declaró.

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Galindo agregó que este no sería un caso aislado y aseguró que otras obras estatales tampoco cuentan con autorizaciones municipales. Mencionó como ejemplo la Arena Potosí y sostuvo que "prácticamente ninguna" de las obras estatales ha solicitado los permisos correspondientes.

?? | Obras del Ejecutivo carecen de permisos municipales: Galindo

- Supone que las obras que se anunciaron de forma conjunta ya no se realizarán así / Más información: ??https://t.co/DlwGq8ti4r pic.twitter.com/WEUzYWD1Ra — Pulso Online (@pulso_mx) July 13, 2026

Finalmente, el alcalde sugirió que el retraso en la autorización de las obras municipales podría responder a intereses políticos rumbo al proceso electoral de 2027. Señaló que el Ayuntamiento mantiene sin ejercer poco más de 600 millones de pesos destinados a infraestructura debido a la falta de autorizaciones y afirmó que las principales afectaciones recaen en los habitantes del norte de la ciudad, donde se proyectaban obras como el paso a desnivel de El Saucito, mientras que las inversiones estatales se concentran en la zona poniente y surponiente de la capital.