Video | Despiden a cuatro policías tras agresión a sacerdote

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El Ayuntamiento de Villa de la Paz confirmó el despido de cuatro policías municipales presuntamente involucrados en la agresión contra el sacerdote Israel Salinas Torres, denunciada el domingo por la Diócesis de Matehuala.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el alcalde José Luis Escamilla ofreció una disculpa pública al sacerdote, a la Diócesis y a la población, al asegurar que su administración no permitirá actos que vulneren la legalidad ni los derechos de los ciudadanos.

"Quiero disculparme de todo corazón con los padres. Este gobierno no va a permitir este tipo de hechos y estamos de acuerdo en que se sancione conforme a la ley a los policías involucrados", expresó.

El edil informó que los cuatro elementos fueron destituidos desde el mismo domingo y afirmó que, si las investigaciones revelan la participación de más personas, también serán sancionadas.

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Por su parte, el Ayuntamiento señaló en un comunicado que no respalda conductas fuera del marco de la legalidad y reiteró que las investigaciones continuarán para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

?? | Despiden a cuatro policías tras denuncia de agresión a sacerdote en Villa de la Paz / Más información: ??https://t.co/gooEDHKMMp pic.twitter.com/YixVsQKgZk — Pulso Online (@pulso_mx) July 13, 2026

Escamilla también aseguró que habló personalmente con el sacerdote Israel Salinas Torres tras los hechos y le ofreció el apoyo del gobierno municipal para que el caso llegue "hasta las últimas consecuencias".

La Diócesis de Matehuala denunció que el párroco de Villa de la Paz fue presuntamente derribado, golpeado y rociado con gas lacrimógeno durante una revisión policial en la comunidad de La Boca, cuando viajaba con otros dos sacerdotes. El religioso anunció que este lunes presentará una denuncia por presunto abuso de autoridad ante la Fiscalía General del Estado.