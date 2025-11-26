Potosina gana el oro en marcha

La atleta potosina María del Rosario Cervantes Méndez se consagró campeona sudamericana en la prueba de 10 kilómetros marcha durante el Campeonato Sudamericano Máster 2025, luego de firmar una actuación sobresaliente que la coloca entre las mejores exponentes del continente en esta disciplina.

Con un tiempo de 1:08.46,2, Cervantes Méndez se impuso con autoridad a sus rivales, representando con orgullo a México y a San Luis Potosí en uno de los eventos máster más importantes del calendario internacional.

Su victoria reafirma una trayectoria marcada por la constancia, el trabajo disciplinado y el compromiso deportivo que la han distinguido a lo largo de los años.

La Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí expresó su orgullo por este nuevo logro, destacando que la marcha potosina suma así otro título a su destacada carrera.

Además, señalaron que el desempeño de María del Rosario se ha convertido en una inspiración para las nuevas generaciones y un impulso importante para el desarrollo del atletismo máster en el estado.

Con este campeonato sudamericano, María del Rosario Cervantes Méndez continúa consolidándose como una figura ejemplar dentro del deporte máster y un referente para la comunidad atlética de San Luis Potosí.