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Potosina lista para el Panamericano

Por Romario Ventura

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Potosina lista para el Panamericano
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      La atleta potosina Lorena Itzel Rangel Batres se encuentra lista para representar a México en el Campeonato Panamericano de Atletismo Medellín 2026 del 26 al 28 junio en una de las competencias más importantes del continente, donde buscará poner en alto el nombre de San Luis Potosí y del país en las pruebas de medio fondo.

      De acuerdo con la convocatoria oficial de la Selección Mexicana de Atletismo, Rangel Batres fue incluida en la rama femenil para competir en las pruebas de 800 y 1,500 metros planos, disciplinas en las que se ha consolidado como una de las corredoras más destacadas del atletismo nacional.

      La fondista potosina forma parte de la delegación mexicana que participará en el certamen continental junto a atletas de diversas especialidades, quienes buscarán importantes resultados frente a las mejores exponentes del atletismo panamericano.

      La convocatoria refleja el trabajo, disciplina y constancia que ha mostrado durante los últimos años en competencias estatales, nacionales e internacionales, logrando posicionarse entre las mejores corredoras mexicanas de medio fondo.

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      El Campeonato Panamericano de Atletismo Medellín 2026 reunirá a destacados atletas de América en pruebas de velocidad, fondo, saltos, lanzamientos y relevos, convirtiéndose en una plataforma de alto nivel competitivo para las nuevas generaciones del atletismo continental.

      La presencia de Lorena Rangel en este evento representa un nuevo logro para el deporte potosino, que continúa aportando talento a las selecciones nacionales en distintas disciplinas. Su participación en los 800 y 1,500 metros será seguida de cerca por la comunidad atlética de San Luis Potosí, que confía en verla protagonizar una destacada actuación frente a las mejores corredoras del continente.

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