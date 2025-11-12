logo pulso
Potosino logra el oro en JNP-2025

Elliot Escalera Muñoz se proclamó campeón en la categoría de los 60 Kg

Por Romario Ventura

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Potosino logra el oro en JNP-2025

San Luis Potosí cuenta con un nuevo campeón nacional. Este lunes, Elliot Abdel Escalera Muñoz se proclamó Campeón Nacional en la categoría de los 60 kilogramos dentro de los Juegos Nacionales Populares 2025, competencia que concluyó con las finales de boxeo, poniendo fin a varios días de intensos combates.

Con este resultado, Escalera Muñoz se convierte en el segundo boxeador del Team Koasicha en conquistar un título nacional durante la presente edición de los Juegos. El primero en lograrlo fue Oliver Ricardo Ascanio Martínez, quien se coronó en la división de 54 kilogramos, consolidando así el gran momento que vive la escuela potosina bajo la dirección del reconocido equipo de trabajo.

La destacada actuación de ambos pugilistas reafirma el crecimiento del boxeo potosino y el compromiso del Team Koasicha en la formación de nuevos talentos que representan con orgullo al estado en competencias nacionales.

Con dos campeonatos obtenidos, San Luis Potosí cierra con broche de oro su participación en los Juegos Nacionales Populares 2025, confirmando su presencia entre las potencias del boxeo amateur mexicano.

