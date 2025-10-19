Potosinos FC, invicto en casa

En un partido de alto desgaste físico y pocas oportunidades frente al arco, el Potosinos Futbol Club logró una valiosa victoria por marcador de 1-0 sobre los Rayos del Necaxa, en duelo correspondiente a la jornada 7 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional. Con este resultado, el conjunto potosino hilvana su cuarto triunfo en casa y mantiene su calidad de invicto ante su afición.

El encuentro, disputado bajo un intenso calor, fue cerrado y sumamente disputado desde los primeros minutos. Ambos equipos presionaron la salida del rival, generando un duelo trabado en el medio campo y con pocas llegadas claras. La primera mitad concluyó sin goles, aunque el PFC tuvo una opción destacada al minuto 42 con un tiro libre ejecutado por Luis González, cuyo disparo pasó por encima del travesaño.

En la segunda parte, el juego mantuvo la misma tónica: fuerte marcaje, poca profundidad y escasas aproximaciones al arco. Necaxa estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 68 con una jugada prefabricada que exigió una gran intervención del portero potosino, quien evitó el gol al achicar correctamente. Más tarde, al minuto 83, los visitantes volvieron a tocar la puerta con un remate de cabeza que se fue apenas por encima del arco.

Cuando el empate parecía inamovible, llegó la jugada decisiva. Al minuto 85, Roberto Ortiz recuperó un balón en línea de fondo y mandó un centro preciso al área, donde Jared Meléndez apareció para empalmar el esférico y enviarlo al fondo de las redes, decretando el 1-0 definitivo.

El conjunto necaxista intentó reaccionar en los minutos finales, pero el tiempo se agotó y el Potosinos Futbol Club aseguró tres puntos de oro que lo llevan a 12 unidades, con posibilidad de escalar posiciones en la clasificación general.

Por su parte, los Rayos del Necaxa permanecen con 6 puntos en el décimo lugar del grupo. El siguiente compromiso para los potosinos será una dura prueba como visitantes el sábado 25 de octubre, cuando enfrenten al Atlético Leones, buscando mantener el buen momento y prolongar su racha positiva en el campeonato.