Potosinos FC recibe a los Magos Unión Deportiva

Por Romario Ventura

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
Potosinos FC recibe a los Magos Unión Deportiva

Luego de conseguir una valiosa victoria como visitante ante el Jaral de Progreso a media semana, el Potosinos Futbol Club regresa a casa con la motivación a tope para enfrentar este sábado 8 de noviembre a los Magos Unión Deportiva, en partido correspondiente a la jornada 11 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

El encuentro se disputará a partir de las 12:00 horas en el Centro Deportivo Ferrocarrilero, debido a que la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos no estará disponible en esta ocasión.

El conjunto dirigido por René Isidoro García buscará reencontrarse con la victoria en casa, luego de su última derrota como local ante los Freseros de Irapuato. Aunque el tiempo de preparación fue corto, el estratega potosino confía en mantener el buen ritmo mostrado como visitante y no descarta realizar algunos ajustes en su alineación, especialmente tras la destacada actuación de Alejandro Juárez, quien firmó un hat-trick en el duelo anterior.

En el plantel no se reportan jugadores lesionados ni suspendidos, aunque continuará ausente Matías Abascal, quien se encuentra concentrado con las selecciones menores de Uruguay. Se espera que el futbolista charrúa regrese para la jornada 13.

El duelo promete ser intenso, ya que ambos equipos llegan con triunfos recientes y con la mira puesta en los primeros lugares de la tabla. Potosinos Futbol Club ocupa actualmente la séptima posición con 17 puntos, producto de 5 victorias, 1 empate y 4 derrotas en 10 partidos jugados. Por su parte, Magos Unión Deportiva es sublíder del grupo, con 20 unidades, tras 6 triunfos, 1 empate y 2 descalabros en 9 encuentros disputados.

