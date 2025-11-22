Potosinos FC recibe a UAZ

Luego de una jornada de descanso, el Potosinos Futbol Club volverá a la actividad este sábado 22 de noviembre, cuando reciba en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos al conjunto de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en partido correspondiente a la Jornada 13 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

El encuentro está programado para iniciar a las 16:00 horas, por lo que el club lanzó una invitación a la afición potosina para que acuda a apoyar al equipo en lo que será la antepenúltima fecha de la primera vuelta del torneo.

En su más reciente compromiso, Potosinos cayó en casa por la mínima diferencia ante Magos Unión Deportiva, resultado que significó un duro golpe al dejar escapar puntos importantes como local. Debido a ello, el equipo considera fundamental reencontrarse con la victoria para cerrar la primera vuelta con la mayor cantidad de unidades posibles.

El director técnico René Isidoro García aprovechó el periodo de descanso para trabajar a fondo con el plantel, corregir desatenciones observadas en partidos anteriores y afinar el sistema de juego que busca consolidar. Según el propio cuerpo técnico, este tiempo también permitió que los jugadores se adaptaran mejor a las ideas tácticas del entrenador.

A pesar de que el duelo luce complicado, Potosinos Futbol Club confía en su capacidad para sacar un resultado favorable en casa.

En cuanto a la tabla de posiciones, el PFC se encuentra actualmente en el noveno lugar, con 17 puntos tras 11 partidos disputados, producto de 5 victorias, 1 empate y 5 derrotas. Por su parte, la UAZ marcha en la posición 13, con 6 unidades luego de 10 encuentros, con saldo de 1 triunfo, 3 empates y 6 descalabros.