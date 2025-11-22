logo pulso
Con poesía de Sor Juana, exponen sobre no violencia contra la mujer

Por Redacción

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, este viernes, una investigadora en Derechos Humanos dio una ponencia sobre los derechos de las mujeres observados desde la poesía.

La maestra María Silvia García Vázquez, además de la investigación, se dedica a la poesía y a la dramaturgia y este viernes expuso sobre los derechos de las mujeres, tomando en cuenta versos de poemas propios y de poesías de la más grande poeta de México, en especial Redondillas, en donde aparece el famoso texto: “Hombres necios que acusáis, a la mujer sin razón sin ver qué sois la ocasión de lo mismo que culpáis”, y que ilustra que lo que vivía una mujer hace 350 años, es lo mismo que vive una en la actualidad.

El evento fue en un salón de Ejército Mexicano y fue parte de la organización la Instancia Municipal de la Mujer.

