Reduce la Consar comisión a Afores

Ciudad de México.- La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro autorizó las comisiones que cobrarán las Afore en 2026 por administrar el saldo de las cuentas de los trabajadores.

Es una reducción generalizada que llevará la tasa promedio del sistema a 0.538%, desde 0.547% en 2025.

“La disminución de las comisiones a 0.54% permitirá un ahorro adicional para los trabajadores de 6.9 mil millones de pesos, que sumará un ahorro total de 214 mil millones de pesos en 2031; desde que se aplicó la reducción de las comisiones por la Reforma de Pensiones de 2020”, indicó la Consar.

El regulador aseguró que la cuenta individual de ahorro para el retiro es de los instrumentos financieros más competitivos para el público, pues da acceso a un portafolio diversificado, que ha otorgado un rendimiento histórico de 5.02%, con comisión promedio de 0.538%.

Por cada mil pesos invertidos, se obtienen 50.2 pesos de ganancia, con costo de administración de sólo 5.4 pesos.

Sobre el tema, hace unos días, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, explicó que la medida no tendría impacto para las administradoras, ya que la reducción no es tan pronunciada como lo fue en 2022, que significó la reducción de golpe de un 30% de sus ingresos por comisiones.

“Para nosotros implica una baja de un punto básico y lo vemos bien porque la industria sigue evolucionando de manera favorable, no es algo que le afecta, como en su momento la baja de 2022 fue muy fuerte”, dijo.