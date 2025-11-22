logo pulso
Yarbrough y Yankees cierran contrato

Por AP

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
NUEVA YORK.- El zurdo Ryan Yarbrough y los Yankees de Nueva York finalizaron su contrato de un año por 2.5 millones el viernes.

Yarbrough puede ganar 250,000 dólares adicionales en bonos por rendimiento: 50,000 por 75 entradas y cada diez adicionales hasta 115. Ofrece a los Yankees un posible abridor para unirse a Max Fried, Cam Schlittler, Luis Gil y Will Warren en la rotación al inicio de la temporada mientras Gerrit Cole y Carlos Rodón se recuperan de la cirugía.

Yarbrough, quien cumplirá 34 años el 31 de diciembre, acordó en marzo un contrato de un año por 2 millones, un día después de ser liberado de un acuerdo de ligas menores con Toronto, y ganó 150,000 en bonos por rendimiento basados en entradas.

Tuvo un récord de 3-1 con una efectividad de 4.36 en ocho aperturas y 11 apariciones como relevista, ponchando a 55 y otorgando 19 bases por bolas en 64 entradas. Yarbrough no lanzó para los Yankees entre el 18 de junio y el 5 de septiembre.

