Premia NASCAR México Series a Alex de Alba Jr.

La NASCAR México Series celebró su tradicional ceremonia de premiación, en la que se reconoció a los campeones de NASCAR México, Challenge y Trucks México Series, así como a los subcampeones, terceros lugares, campeones de temporada regular y Novatos del Año de cada categoría. El evento reunió a pilotos, equipos, directivos y representantes de medios, en una noche dedicada a celebrar el crecimiento del automovilismo nacional.

Jimmy Morales, Director General de NASCAR México Series, destacó la evolución del serial durante los últimos años: “Son 9 años en los cuales no dejamos de crecer y esto no solamente es por el trabajo que hago como director, sino por el de toda la organización, oficiales, pilotos, equipos, patrocinadores y medios. Vamos a continuar trabajando muy duro para incrementar aún más este crecimiento”, expresó.

Desde NASCAR internacional también llegaron palabras de reconocimiento.

Chad Seigler, Vicepresidente de Negocios de NASCAR, felicitó a la organización por su sobresaliente desempeño: “Es la que mayor crecimiento ha tenido fuera de Estados Unidos. Estamos seguros de que este serial continuará creciendo, porque tiene todo para hacerlo”, afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El campeón de NASCAR México, Alejandro de Alba Jr., del AGA Racing Team, vivió una noche especial al recibir el máximo galardón del serial. “Es un sueño hecho realidad. He trabajado mucho para ello y agradezco a mi familia, al equipo y a Marcelo Garciarce. Todos han puesto su parte para lograr este campeonato”, señaló emocionado.

En la categoría Challenge, Diego Ortíz celebró un título que calificó como resultado del esfuerzo colectivo durante todo el año.