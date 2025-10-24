logo pulso
Presentan charreada para una noble causa

Por Romario Ventura

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Presentan charreada para una noble causa

En rueda de prensa se presentó la charreada a beneficio de la Asociación Grupo Reto, la cual se llevará a cabo el domingo 26 de octubre en el Lienzo Rancho El Refugio de San Luis Potosí, con el propósito de recaudar fondos para apoyar a mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

El evento contará con la participación de los equipos Rancho 2 Amigos de Soledad, La Potosina de Charros y Charros del Refugio, además de la exhibición especial de la Escaramuza Charras San Luis, en una jornada que promete combinar la tradición charra con una noble causa. La actividad comenzará a partir de las 13:00 horas.

En la presentación estuvieron presentes las representantes de Grupo Reto, Julia Martínez López y Rita Mancilla Ruiz, junto al organizador de la charreada, Jorge Veloz Huerta, quien destacó la importancia de que la comunidad se sume a este tipo de eventos solidarios.

Grupo Reto Recuperación Total es una institución dedicada a brindar apoyo integral a mujeres con cáncer de mama, ofreciendo asesoría, orientación, estudios, tratamientos y rehabilitación. La organización opera principalmente gracias a donaciones y recursos obtenidos en actividades altruistas, como esta charreada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La cooperación general será de 100 pesos, y los boletos podrán adquirirse en la sede de Grupo Reto, ubicada en calle Gabilondo Soler #101, colonia Jardines del Estadio, así como en las taquillas del Lienzo Rancho El Refugio el día del evento.

