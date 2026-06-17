Presentan el 9no. Gran Premio Junior Bike 2026

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La organización del Gran Premio Junior Bike 2026 presentó la novena edición de este importante evento ciclista infantil y juvenil, que se llevará a cabo del 24 al 26 de julio en San Luis Potosí y que espera reunir a más de 500 competidores provenientes de distintos estados de la República Mexicana, además de participantes internacionales.

Para esta edición se han convocado diez categorías, dirigidas a niños y jóvenes de entre 2 y 18 años de edad, quienes competirán a lo largo de tres etapas diseñadas para poner a prueba sus habilidades y fomentar la convivencia deportiva.

Los organizadores informaron que todos los participantes recibirán un kit personalizado, además de contar con un seguro de gastos médicos mayores con cobertura de hasta 100 mil pesos, con el propósito de brindar mayor seguridad y respaldo a los competidores y sus familias.

La actividad comenzará el viernes 24 de julio con la primera etapa, que consistirá en un circuito urbano en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, teniendo como escenario la avenida Juárez y la avenida Hidalgo.

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La segunda etapa se celebrará el sábado 25 de julio en el Parque Tangamanga I, en el circuito del Pet Park. Esta jornada será considerada la etapa reina de la competencia e incluirá un premio de montaña, lo que representará uno de los mayores retos para los ciclistas.

Finalmente, la gran final se disputará el domingo 26 de julio sobre un circuito instalado en la avenida Venustiano Carranza. Como atractivo adicional para los asistentes, se realizará un espectáculo de medio tiempo y una carrera de botargas, complementando la jornada deportiva con actividades recreativas para toda la familia. Las competencias se desarrollarán diariamente en un horario de 7:00 a 15:00 horas.